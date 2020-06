Sujeto sin mascarilla tose y escupe a reportera de Mujeres al mando [VIDEO]

Una reportera de Mujeres al mando fue víctima del ataque de un hombre que no usaba mascarilla, cuando le tosió y escupió en la vía pública. Este incidente ocurrió el pasado domingo 21 de junio, durante el Día del padre, en horas de la tarde.

La imágenes difundidas por el magazine de Latina causaron la indignación de las conductoras de televisión Maricarmen Marín y Thaís Casalino, quienes advirtieron que el sujeto podría ir a la cárcel.

En el video de Mujeres al mando, la reportera se acerca al hombre para preguntarle por qué no usaba la mascarilla y salía durante el toque de queda. En respuesta, el sujeto le tose y le escupe mientras sigue caminando. “¿Por qué me has escupido, sabes que podrías ir a la cárcel?”, se le escucha decir a la joven periodista.

La reportera del programa le reclamó; sin embargo, el hombre siguió su camino hasta que, gracias al llamado de ella al serenazgo, fue detenido.

“Me quedé tan sorprendida porque él está en falta y es peligroso. Se podría ir preso, está atentando contra nuestra salud, no podemos permitir este tipo de situaciones”, expresó Maricarmen Marín.

“Los cinco individuos anteriores que atentaron contra las normas sanitarias fueron presos y puestos a la ley, por eso exigimos que con este individuo suceda lo mismo “, gritó Thaís Casalino, quien agregó que el hombre cometió tres faltas.

