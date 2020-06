Magaly Medina: “Yo no participo de la Teletón porque a Gisela no le da la gana”

Magaly Medina generó conmoción al afirmar que Gisela Valcárcel es culpable de que ella no pueda participar en la Teletón. Estas declaraciones las hizo mientras comentaba el tenso momento que vivió la conductora de El artista del año junto a Cristian Rivero frente a cámaras.

El último lunes en Magaly TV, la firme, la popular ‘Urraca’ aseguró que la ‘Señito’ no está dispuesta a permitir que nadie la opaque en el evento anual que se realiza a favor de los niños de la Clínica San Juan de Dios.

Magaly Medina culpa a Gisela Valcárcel de no dejarla participar en la Teletón

“¿Por qué creen que yo no participo en la Teletón? Porque a ella no le da la gana que yo esté en la Teletón y eso es tan cierto como que me llamo Magaly Medina. Ella quiere ser la única que brille... Se ha encargado de ser la única figura que sobresalga, por eso lo único que quiere son comparsas, figurantes, que nadie la opaque. ‘¿Magaly va a venir? ¡No! El canal ya tiene sus anclas'. No soy ancla de acá ni del otro canal, por las puras hago rating”, expresó la presentadora, entre risas.

“Como yo no soy angurrienta de aparecer en cámaras, como no me muero por aparecer en la Teletón, no estoy ahí arañando a otros, yo no hago problema, simplemente digo ‘no me llamen, no me digan nada’ porque tampoco voy a ir a un lugar para ser la segundona de ella, cuestión de egos dirán ustedes, sí, así es la tele”, añadió la conductora en Magaly TV, la firme.

Magaly Medina señaló también que ella siempre ha estado dispuesta a participar de cualquier evento benéfico al lado de Gisela Valcárcel.

Además, comentó que sus diferencias con la conductora de El artista del año no impedirán que continúe donando anónimamente a favor de la Teletón.

“A ella no le gusta que yo esté ni siquiera por una buena causa. Cuando en algún momento se me ha propuesto juntarme con ella por alguna buena causa, para beneficiar a miles de personas, para reunir dinero a personas que necesitan, siempre he dicho sí, dejo mi ego de lado y si me juntaría con ella por una causa que va más allá de nuestras propias mesquindades, más allá de nuestros propios egoísmos y de ser enemigas públicas, pero ella no y por eso yo seguiré siendo una donante anónima de la Clínica a San Juan de Dios y no apareceré porque ella me lo tiene prohibido”, precisó.

