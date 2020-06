Leslie Shaw sobre tema “Estoy soltera”: “No necesitamos tener un hombre para sentirnos realizadas”

Leslie Shaw, Thalía y Farina han logrado que su nueva canción “Estoy Soltera” sea un éxito en las plataformas musicales. La cantante peruana se encuentra feliz de la buena acogida del público.

Desde Estados Unidos, la intérprete de “Faldita” brindó una entrevista para Día D, donde reveló detalles de lo que desea conseguir en el público femenino.

Leslie Shaw aseguró que le encanta tener una legión de seguidoras que se identifican con la letra de “Estoy Soltera’” y que sirva de inspiración para ellas. “Estoy feliz de que por fin pueda escuchar el trabajo de tanto tiempo con mi equipo. Me encanta cantarle a las mujeres, a mis seguidoras, que se sientan identificadas con mi música”, expresó la artista.

Sobre su situación sentimental, la cantante peruana mencionó que ha llevado mucho tiempo sin una pareja formal, pero que esto no es problema, pues no se necesita tener un hombre al lado para conseguir la realización personal.

A través de “Estoy soltera”, Leslie Shaw desea el empoderamiento de las mujeres. “Me encanta la soltería, he estado soltera mucho tiempo, pero no hay nada como estar soltera, sin rendirle cuentas a nadie. Me encanta recalcar el poder que tienen las mujeres de ser independientes, que no necesitamos tener un hombre al lado para poder sentirnos completas o realizadas.”, agregó.

