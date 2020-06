Selena Gomez se convirtió en tendencia en Twitter no por un nuevo éxito, sino porque su expareja Justin Bieber la volvió a mencionar en la red social.

El cantante canadiense, de 26 años, fue acusado de abuso sexual por parte de una joven llamada Danielle, quien asegura que el famoso la violó en un hotel de Austin, Texas, en 2014, cuando ella tenía apenas 21 años.

A sus 26 años, Justin Bieber es uno de los artistas musicales más exitosos en el mundo. (Foto: Instagram)

La fanática que afirma haber sido “agredida sexualmente” contó que conoció a Justin Bieber en una fiesta junto a su representante, Scooter Braun, luego de asistir al festival South by Southwet (SXSW) en Texas.

El esposo de Hailey Baldwin decidió romper con los rumores y se defendió a través de Twitter. “Quise salir a hablar de inmediato, pero por respeto a todas las víctimas que sufren este acoso a diario quería asegurarme de reunir todas las pruebas antes de hacer cualquier declaración”, inicia el hilo de Justin Bieber.

Justin Bieber es acusado de abuso sexual y se defiende mencionando a Selena Gomez. (Foto: captura Twitter)

Sin embargo, lo que causó la indignación de muchos fans es que mencionó a su expareja. Según Justin Bieber, él estuvo junto a Selena Gomez antes y después del festival, por lo que no acudió a ningún hotel como mencionó la supuesta víctima.

Además, mostró correos electrónicos y recibos. “Quiero ser claro. Esta historia no es cierta. De hecho, por lo pronto mostraré que nunca estuve en dicho lugar... El 10 de marzo, Selena se fue a trabajar y me quedé en el Westin. Los recibos muestran claramente que estaba con mis amigos Nick y John antes de que me fuera de la ciudad”, expresó el músico en un siguiente tuit.

Justin Bieber es acusado de abuso sexual y se defiende mencionando a Selena Gomez. (Foto: captura Twitter)

“Como ella cuenta, yo estaba en el evento en Austin y por sorpresa subí al escenario y canté algunas canciones. Lo que esta persona no sabe es que estuve acompañado por mi entonces novia Selena Gomez”, señaló Justin Bieber junto a varias fotos de documentos de ese entonces.

Por último, el famoso cantante aseguró que hará justicia. “Esta historia es materialmente imposible y por eso trabajaré con Twitter y las autoridades para tomar acciones legales”, escribió.

Cabe destacar que a esta acusación por abuso sexual se suma la de una influencer llamada Kadi, quien asegura que fue violada por Bieber en un hotel de Nueva York en mayo de 2015.

