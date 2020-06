En medio de la celebración por el Día del padre, la presentadora de televisión Gisela Valcárcel publicó un fuerte mensaje dirigido a quienes, para ella, no deben ser homenajeados en esta fecha especial.

La conductora de El gran show se expresó a través de Twitter, donde recordó que existen hombres que no cumplen con la manutención de sus hijos e incluso, los abandonan.

“Saludo al padre que ama y lo da todo por sus hijos Feliz día papá. Ojo, este saludo no es para quien solo engendra y no ve por sus hijos. Este saludo no es para quien espera que le hagan juicio de alimentos, para ustedes no es”, se lee en tuit de Gisela Valcárcel.

Gisela Valcárcel envía fuerte mensaje sobre el Día del padre. Captura: Twitter

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de realitys de baile como ‘El dúo perfecto’ envió un saludo con un video, donde se muestra sonriente.

Allí, muchas de sus seguidoras la felicitaron por ser padre y madre para su hija Ethel Pozo. Gisela Valcárcel decidió agradecer y responder a las usuarias.

“Nuestros hijos son un encargo maravilloso y quien no acepta ese encargo, no tiene porqué ser saludado hoy. Lo cual no significa que lo juzguemos, para nada, solo no los saludo”, expresó en un comentario la presentadora de televisión.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.