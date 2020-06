Ethel Pozo cuestionó la labor que su mamá, Gisela Varcárcel, realizaba mientras se encontraba llevando ayuda social. La también conductora del espacio “Mi mamá cocina mejor que la tuya” estaba en un enlace vía microondas con Varcárcel, cuando, sin pensarlo, la “trolleó” en vivo y en directo.

La popular ‘Señito’ se encontraba en la ‘Cocina del pueblo', un proyecto liderado por Aldo Miyashiro que busca llevar comida a las personas de bajos recursos económicos durante este año. Por su parte, Ethel observaba lo que su mamá y las demás personas realizaban.

En ese momento, una pregunta salió al aire por parte de la conductora de América Hoy, al ver que las labores dentro de la ‘Cocina del pueblo’ se encontraban asignadas: “¿Mi madre qué va hacer ahí?”.

Eso fue escuchado por Gisela, quien no dudó en responder de inmediato para corregirla.

“¿Cómo qué voy hacer? Me han llamado y entonces yo he dicho que voy a cocinar. No pues, no me ningunees así diciendo qué voy hacer. Las cosas no son así”, recalcó la exconductora de El dúo perfecto ante la risa de Aldo Miyashiro.

“No mamá, solo te estaba dando el pase”, indicó primero Ethel, para luego decir “¿qué vas a preparar?”.

La ‘Señito’ no tardó en afirmar. “Te voy a decir una cosa. No solo voy a preparar. Me llamaron y me dijeron ‘Te tienes que poner con algo (de víveres)‘”, subrayó, mientras la cámara se acercaba para mostrar lo que ‘Gise’ había llevado de donación.

