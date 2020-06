Leslie Shaw se encuentra celebrando a lo grande por el éxito que ha tenido su nuevo tema, “Estoy soltera”, el cual grabó en conjunto con Thalía y Farina.

En una reciente entrevista, la cantante se mostró contenta por el apoyo que ha recibido de sus fans; sin embargo, fueron sus detractores a quienes les dedicó un emotivo mensaje por la acogida de su más reciente canción.

“Muchas gracias por hacerme más fuerte, más terca cada día. Han sido motivación para mí. Me han motivado a querer demostrarles lo contrario, gracias por eso y bendiciones. Y espero que lo sigan haciendo, que me sigan motivando y así poder seguir dándoles la contra”, expresó la artista en América Espectáculos.

Por otro lado, Leslie Shaw contó cómo hizo para poder contar con la participación de la mexicana Thalía y de la colombiana Farina en su nuevo hit.

“En la disquera me enseñaron la pista, la letra y me encantó. Ellos me propusieron mandarle la canción a Thalía, pero ella rapidísimo respondió. Me empezó a seguir en Instagram, empezamos a conversar y súper cool. La primera vez que nos hemos visto ha sido en la grabación del videoclip”, relató.

“A Farina la conocí en un festival de música urbana en Perú. Yo quería trabajar con ella porque rapea súper chévere”, añadió Leslie Shaw.

“Estoy soltera” supera las cinco millones de vistas en YouTube

A menos de una semana de su lanzamiento, el tema de Leslie Shaw, Thalía y Farina ha logrado tener un gran éxito en las plataformas digitales.

“Estoy soltera” ya tiene más de cinco millones de reproducciones en YouTube. Además, la canción fue tendencia número uno en el Perú y se ubicó en el top 10 de los demás países de Latinoamérica.

Videoclip de “Estoy soltera” tiene más de 4 millones de reproducciones en Youtube. Foto: composición

