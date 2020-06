Hugo García denuncia que intentaron extorsionarlo con video en pleno toque de queda

El chico reality Hugo García denunció que un sujeto intentó extorsionarlo con un video, donde él aparece siendo detenido durante el toque de queda.

El integrante de Esto es guerra aseguró que él no temió a la amenazas del hombre, quien le exigió que pague por el video antes de que este sea vendido a los medios y perjudique su imagen.

Hugo García contó que fue detenido por la policía al salir de los estudios de Esto es guerra, en Pachacamac, al promediar las 10 de la noche, por el motivo de su pase de laboral. Sin embargo, un sujeto lo grabó desde su departamento con el fin de mostrar que el modelo incumple el toque de queda.

“Pasé normal el control policial y en la noche vi mi celular un mensaje que me extorsionaba, que, si no le compraba el video, iba a venderlo a otro programa para perjudicarme”, expresó el chico reality.

Sin temor a la extorsión. Hugo García decidió denunciar al sujeto través de su cuenta de Instagram con la publicación de todas las conversaciones que mantuvo con él.

“A mí no me gusta hacer un circo de esto. Lo mejor fue contarle a la gente y anticiparme a lo que vaya salir en un programa y que me dejen mal”, señaló el modelo.

Hugo García aseguró que no permitirá que su imagen en la televisión se vea dañada. “El que no la debe, no la teme. Siempre me he comportado bien, he cuidado mi imagen y por alguien que quiere lastimarme, no lo voy a dejar de hacer”, expresó.

Además, le envió un mensaje a quien lo extorsionó. “Esa persona que me está viendo, sabe cómo han sido las cosas y ya quedará en él”, finalizó el participante de Esto es guerra.

