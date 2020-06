Daniela Darcourt revela cómo le fue al probar los tragos afrodisíacos de la Selva

Daniela Darcourt decidió contar su experiencia al probar tragos afrodisíacos en la Selva.

Como parte de un podcast, la intérprete de “Señor mentira” contó cómo se sintió al tomar Siete raíces, RC, Chuchuhuasi y SVSS en un viaje que hizo con amigos y con quien era, en esos momentos, su enamorado.

PUEDES VER Sergio George revela nombre y fecha de nueva canción de Daniela Darcourt y Tito Nieves

En un inicio, la artista señaló que, cuando se disponía a tomar Siete raíces, se quejó porque el vaso en el que le sirvieron la bebida era pequeño para el precio que pagó, pero luego comprobó la efectividad.

Daniela Darcourt habría terminado romance con bailarín Andrés Izquierdo, según Rodrigo González. Foto: Instagram

“Yo probé ‘Siete raíces’, era un vasito muy pequeñito y me quejé, le dije a la chica (que le sirvió el trago): ‘¿Por qué viene tan pequeño y cobras tanto?' Y respondió: ‘Este trago es el más efectivo y el más icónico. Toma un poquito y verás cómo te calienta la garganta’. Yo me metí el trago de jarabe y ¡ah!”, señaló Darcourt en ‘MORANmente incorrectos’ de Ricardo Morán y su hermana Mariana.

Pronto, la salsera comenzó a sentir los efectos del afrodisíaco. Asimismo, confesó que en esos momentos tenía enamorado y quería que “pague la cuenta”.

“Pasa el trago y sientes como tu cuerpo va cambiando, como si cambiaras de piel, entonces te empiezas a estirar como gatito pero es involuntario. En ese entonces, yo tenía enamorado y lo único que quería es que pague la cuenta”, comentó.

Además, la intérprete de “Con mi amiga” aseguró que su experiencia no acabó ahí. Ella también tomó RC, Chuchuhuasi y SVSS.

Daniela Darcourt habría terminado romance con bailarín Andrés Izquierdo, según Rodrigo González. Foto: Instagram

“También he probado RC. La primera vez que estuve en Pucallpa, ahora es mi lugar favorito de la selva, fue para conocer su cultura ‘chupística'. Fui a una discoteca con unos amigos. En el primer trago no sentí nada, y así pedí tres más, y luego yo estaba con toda la gente saltando, bailando, daba vueltas en público. Gracias a Dios no existen (esos videos)”, confesó entre risas la cantante, quien también participó en el evento ‘Por un Perú sin hambre'.