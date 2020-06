Angie Jibaja en paz con Jean Paul Santa María por el Día del Padre: “Hoy puede disfrutar de mis niños”

Momento de tregua. Angie Jibaja sorprendió al publicar un homenaje para los progenitores de sus hijos por el Día del Padre, fecha especial en que la modelo utilizó su perfil oficial de Instagram para felicitar a Jean Paul Santa María, con quien tuvo a sus pequeños Jako y Gia.

“Feliz día al afortunado papa de mi Jako y Gia que hoy puede disfrutar de semejante regalo: mis niños. Paz y amor”, escribió la popular “Chica de los tatuajes” en su red social.

Jibaja también se refirió a las madres que crían solas a sus hijos y a todas las personas que fueron una figura paterna en su vida. “Feliz día a todas esas madres que siempre hicieron el papel de padre y madre como yo. No fui perfecta pero siempre estuve allí, pocos somos casi perfectos como mi mamá Marina que está durmiendo en paz”, añadió.

Angie Jibaja saludó a los padres de sus hijos por el Día del Padre | Foto: Difusión

La también actriz no se olvidó del hombre que la crió y estuvo con ella en los peores momentos de su vida, su abuelo Fidel Liza. “Feliz día a mi papa abuelo Fidel Liza, feliz día a mi papá, ¡feliz día a todos los papás! ¡Feliz día al papá de mi Nicolás que me dio tremendo hijo! Me siento tan orgullosa de él”, finalizó.

La modelo añadió a su post un video de sus hijos menores disfrutando de la playa, además de una instantánea del mayor de sus herederos, Nicolás.

