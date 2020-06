Yahaira Plasencia subió un vídeo a su cuenta de Instagram donde canta un tema dedicado a Dios. La salsera ha confesado sentirse alegre de compartir con sus seguidores su amor por la Divinidad, pues siente que la ha ayudado a convertirse en una mujer fuerte frente a las adversidades.

Así es como la salsera compartió con sus fanáticos su nuevo éxito con un arreglo de piano como fondo, indicando que había esperado mucho tiempo para cantarle, pese a que su conexión sucedió desde muy pequeña.

“Señor, tanto tiempo esperé para cantarte. Entraste en mi corazón y en mi vida a los 8 años, y desde ahí creo y confío en ti Padre”, puede leerse en las primeras líneas de su publicación que ya ha superado los 54 mil Me gusta y las 499 mil reproducciones.

“Con esta canción te doy gracias por todo, me has puesto en el camino las pruebas más fuertes de mi vida, pero me hiciste una mujer fuerte y me enseñaste que si estoy contigo, ¿quién contra mí? Gracias, mi Señor, gracias infinitas, tienes el plan perfecto para mí”, continúa en el clip Plasencia.

La interprete confirmó que espera entrar al estudio para grabar esta nueva canción de índole espiritual próximamente. El lanzamiento ha sido saludado por sus fanáticos con comentarios positivos.

“Posdata, no pude aguantarme y regalarle un pedazo de esta canción que tanto me gusta, esperen pronto por la versión grabada”, concluye en el texto que acompaña el clip la salsera, buscando así hacer algo diferente a lo que nos tiene acostumbrados.

“Esta es una canción propia y se la dedico a mi Señor. Gracias por todo”, comienza diciendo Yahaira en la grabación antes de iniciar su sentido canto.

La cantante de salsa peruana continúa sumando éxitos, ya que se encuentra trabajando de la mano de Sergio George, el productor de las estrellas. Mientras, ha aprovechado también en hacer saber sus deseos de regresar al Perú para continuar con lo que más ama: la música.

Como se supo, la también popular como “Reina del totó” ha pasado la cuarentena junto al futbolista Jefferson Farfán en Rusia. Debido al cierre de fronteras no ha podido conseguir un vuelo de regreso.

