PSV: “Hoy es un Día del Padre muy sensible y quiero abrazar a los dolidos y a los huérfanos”

Pedro Suárez Vértiz dedicó unos minutos de su tiempo a escribir un emotivo mensaje a todos los papitos por el Día del Padre, este domingo 21 de junio.

A través de su Instagram oficial, el cantante se solidarizó con quienes pasarán esta fecha especial por primera vez sin su progenitor, por la pandemia del coronavirus. “Este Día del Padre no es como los de siempre. Hay muchos que han perdido a su papá por la pandemia, sin siquiera haberse despedido de ellos. Esto por el terrible protocolo de aislar a los pacientes en UCI por COVID-19″, señaló.

Asimismo, el exvocalista de Ha Ash recordó que su canción “Ella y él” se inspiró en la entrañable relación que había entre su padre y su hermana María Fe, de la cual pudo darse cuenta cuando ella tenía solo 12 años y su progenitor se encontraba cerca de morir.

“Todavía recuerdo cuando le conté que nuestro padre no se iba a curar, ella se desesperó y sus ojos se inundaron de lágrimas, corrió al teléfono, llamó a mi papá y le dijo ‘Papi; ¿es verdad que te vas a morir?‘. Mi padre, que siempre nos decía la verdad por más dura que fuera, no pudo con el inmenso amor que le tenía a su hija y le dijo ‘No, no te preocupes, no me voy a morir’”, relató Pedro Suárez Vértiz.

“Ahí descubrí el idilio entre un padre y su hija, es algo irrompible por más que la vida lo rompa. Un padre es todo para su hija, por esto ellas se llenan de rencor cuando su papá las traiciona con el abandono”, agregó en Instagram.

Pedro Suárez Vértiz también les recomendó a todos aquellos que no tienen una buena relación con sus padres, dejar de lado sus rencores y aprender a perdonar.

“Hoy es un Día del Padre muy sensible y solo quiero abrazar a los dolidos, a los huérfanos y a todos los que no tienen una buena relación con sus padres. Llamen a ese mal progenitor y díganle ‘Te quiero’, desháganse de ese odio, no por por él sino por ti, para que no desaparezca tu referente paternal o tu corazón, porque esa carencia te podría aferrar ciegamente a un maltratador”, precisó.

“Cortemos ese círculo vicioso que viaja de generación en generación. No hay mejor psicólogo que el perdón. Por eso compuse ‘Ella y él', por mi dolor, el de mi hermanita y el de todos los que se podrán nostálgicos hoy día. Feliz Día del Padre para todos”, finalizó en Instagram.

