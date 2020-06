Nicola Porcella sensible por no tener cerca a su hijo: “Primer Día del Padre lejos de ti”

Nicola Porcella se mostró conmovido porque fue el primer Día del Padre que la pasó sin su hijo. A través de una publicación de Instagram, el chico reality expresó ese sentimiento, acompañándola de una imagen junto a su pequeño.

Desde México, el ‘Capitán histórico’ reveló que todo el esfuerzo y el arduo trabajo que realiza en Guerreros 2020 es por él. “Primer día del Padre lejos de tí, pero con el corazón emocionado de saber que todo lo que hago siempre será por y para ti”, redactó.

Desde México, el ‘Capitán histórico’ trabaja duramente para darle lo mejor a su pequeño. Foto: Nicola Porcella Instagram

Como se recuerda, el polémico modelo viajó al país azteca en medio de el estado de emergencia. Pese al cierre de fronteras, la expareja de Angie Arizaga tomó un vuelo comercial y viajó hasta el país latino.

No obstante, según señaló Magaly Medina, él habría tomado un viaje humanitario. “Yo sé que la embajada de EE.UU. solicita autorización para su vuelo de Delta, y le encarga ese vuelo a una agencia, que es la autorizada por el Gobierno. Se coordina la lista de pasajeros y se supone que ellos ven las condiciones de viaje con las exigencias migratorias del país que los está recibiendo”, sostuvo la conductora.

En este Día del padre, Nicola Porcella tuvo sentimientos encontrados por no tener a su hijo cerca a él. Foto: captura Instagram

Así también, cuestionó la posición de las autoridades y Cancillería por no decir nada objetivo respecto a este viaje.

“No le piden una constancia de trabajo, una constancia de estudios, o una razón como para irse […] Se supone que el último control tenía que ver que cada pasajero no tenga ningún impedimento, es decir, que no pueda salir ningún peruano sin estar debidamente fundamentada su salida, o peruano que tenga nacionalidad americana, pero no, así pasa”, añadió.

