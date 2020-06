Andrés Hurtado se encuentra celebrando el Día del Padre y por ello compartió en Instagram el regalo que le entregó su hija Lucianita. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que en dicha publicación el popular ‘Chibolín’ les reclamó a sus hijas Josetty y Genesis por no regalarle nada en esta fecha especial.

El conductor de Porque hoy es sábado con Andrés publicó una foto en la que se mostró orgulloso y contento de que la pequeña le haya hecho un dibujo con la frase ‘Feliz día papá’ impregnado con las huellas de sus manos. “Mi Lucianita me hizo esta belleza”, escribió en la descripción de la imagen.

Al parecer, Josetty Hurtado y Genesis Hurtado no le habrían obsequiado nada a su progenitor por el Día del Padre, lo cual habría provocado la incomodidad de este.

“(Lucianita) Es la única que me queda, Josetty y Genesis, ni siquiera un lápiz Mongol. Bueno, los hijos crecen y se van. Ojalá que me devuelvan toda la ropa que les regalé. Solo me queda mi Lucianita”, expresó Andrés Hurtado.

Andrés Hurtado recibe regalo de su hija Lucianita

Al leer esta publicación, los fans del popular ‘Chibolín’ le escribieron comentarios felicitándolo por su labor como padre.

Josetty Hurtado a su padre Andrés Hurtado: “Eres mi mejor amigo y mi guía eterna”

Josetty Hurtado le escribió una emotiva dedicatoria a su padre Andrés Hurtado, para decirle “¡feliz día papá!” y recordarle lo importante que es para ella y para sus hijas Genesis y Luciana.

“Feliz día papito, para nosotros el Día del Padre es todos los días, todos los días nos llamamos a decirnos lo mucho que nos amamos. Eres mi mejor amigo y mi guía eterna. Dios siempre te bendiga, eres un extraordinario padre. Tus 3 hijas Luciana, Genesis y yo vivimos orgullosas de ti”, manifestó la joven.

Andrés Hurtado y sus hijas Josetty y Gennesis

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.