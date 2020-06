El peruano Adrián Bello lanzó el tema ‘Escondidos’, sencillo promocional que se estrena, precisamente, en el mes del Orgullo LGTBI. “En el pasado he vivido relaciones a escondidas y creo que es algo muy típico en la comunidad LGTBIQ”, sostuvo el músico.

Para Bello, hablar de los “amores escondidos” es necesario para “normalizar una realidad que se prefiere ignorar” en países como Perú, donde aún no hay matrimonio igualitario. La canción con ritmos de bolero y bossa, la grabó junto al mexicano Joséan Log. “Tenía claro que si lanzaba esta canción a dúo, sería con un artista hombre y haber podido contar con Jósean ha sido increíble. Desde hace tiempo sigo su proyecto y sus letras me conmueven mucho. Su participación definitivamente llevó la canción a otro nivel”.

“Desde el arranque me cautivó ese ‘groove’ tan sexy y al escuchar los versos de la canción fue un sí definitivo, llevaba tiempo queriendo hacer un dueto como este; una canción que hable de un amor que ya debería dejar de ser tabú”, dice el mexicano.

La canción fue producida por David Chang (We The Lion, Cristina Valentina, etc) en Elisa Records y es el segundo lanzamiento del cantautor luego de Temporary.