Yahaira Plasencia no pierde el tiempo, a pesar de estar pasando sus días de confinamiento en Rusia, no deja pasar la oportunidad de reinventarse. La cantante, a través de sus redes sociales, sorprendió a sus seguidores con una curiosa historia de Instagram.

Dicha imagen indicaría que la salsera se habría animado a lanzarse como microempresaria. La popular ‘Reina del totó‘, estaría aprovechando la fecha del Día del Padre para promocionar packs de cervezas a seguidores para que les regalen a sus progenitores en su celebración.

Publicación de Yahaira Plasencia Foto: Instagram

En su publicación, muestra la foto del producto que consta de una torta con un par de latas de cerveza. “Pedidos al (...) ¡Qué buena!”, se lee como descripción en la imagen.

Por otro lado, Yahaira Plasencia no deja de recibir halagos de Sergio George, quien hace unos días aseguró que la intérprete de ‘Cobarde’ tiene potencial para triunfar internacionalmente.

“Creo que al principio como que no se lo creía, estaba pensando mucho en Perú solamente y creo que ahora los dos temas han funcionado bastante bien y sigue creciendo (...) Ha aprendido que ella sí puede hacer ruido fuera”, dijo el productor en una entrevista para Radiomar.

Yahaira Plasencia Foto: Instagram

“Hablé con un grupo de urbanos que no voy a mencionar, que son mis amigos, conocidos, y les mencioné el nombre de Yahaira Plasencia y me dijeron: ‘¡Ah, claro que sí!’. Se lo mencioné a ella y me dijo: ‘¿me conocen?’. No se lo cree todavía. ‘Claro que te conocen, has hecho mucho ruido, más de lo que te imaginas’”, agregó.

