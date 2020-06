Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo celebran juntos el cumpleaños de su hijo

¡En familia! Tilsa Lozano ha sorprendido a sus seguidores al evidenciar la buena relación que tiene con Miguel Hidalgo, el padre de sus hijos. En sus historias de Instagram compartió imágenes de la celebración del cumpleaños número 2 de su pequeño Massimo.

Según las fotografías que publicó la popular ‘Tili’ en el agasajo de su hijo, también estuvo presente el conocido ‘Miguelón'. Al parecer la relación entre ellos es bastante cordial y pueden pasar gratos momentos al lado de sus hijos.

Tilsa Lozano con sus hijos y su padre Foto: Instagram

Asimismo, la exvengadora compartió un emotivo mensaje hacia su engreído.

“Esta semana pondré varías fotos de Massimo en sus diferentes etapas de cómo fue creciendo mi muchachito. Cuando veo más fotos o video se me arruga mi corazoncito de lo rápido que crecen nuestros hijos, por eso valoro y disfruto cada momento, cada beso, cada sonrisa que me regalan”, se lee en la publicación de la intérprete de ‘Soy Soltera'.

Miguel Hidalgo y sus hijos Foto: Instagram

Finalmente, en el día de su cumpleaños, Tilsa Lozano expuso todas las sensaciones que experimentó al convertirse en madre.

“Un día como hoy conocí al hombre de mi vida, con un poco de miedo porque no sabía si podría ser mamá por segunda vez, tenía muchas preguntas en mi cabeza. Si podría amar de la misma manera que a Valentina o ¿cómo hacer para que no se ponga celosa la hermana mayor? Poco a poco me di cuenta que el corazón de una madre es sabio y que tenemos mucho mucho mucho amor para dar en igual cantidad, en una enorme magnitud amor del bueno, amor que cura todo, amor incondicional. Amo a mi pequeño con toda la fuerza del universo y deseo que cada año que pase siga con la sonrisa hermosa que lo caracteriza, que Dios bendiga cada paso que des”, escribió en su Instagram.

