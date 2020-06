“Estoy soltera” supera el primer millón de reproducciones en YouTube. El nuevo tema de la cantante peruana Leslie Shaw, la diva de México Thalía y la rapera colombiana Farina es un éxito en las plataformas digitales de música.

La intérprete mexicana celebró la noticia a través de sus redes sociales, donde colocó un mensaje a sus seguidores y el clip de la canción que promete ser un ‘hit’ este 2020.

“¡Un millón de reproducciones en menos de 19 horas! ¡One million views in less than 19 hours! #EstoySoltera @ShawMusica @FARINAMUSIC”, escribió Thalía en su cuenta de Twitter.

En sus historias de Instagram, la famosa mexicana también resaltó que “Estoy soltera” con Leslie Shaw logró posicionarse como la número en 1 en la lista de iTunes de Estados Unidos, México y Brasil. Incluso, aseguró que la canción ya empieza a sonar en las emisoras de Colombia y en tierras mexicanas.

Por su parte, Leslie Shaw expresó su emocionó por los resultados del nuevo tema. “¡Millón de views en menos de 24 horas! ¡Wow gracias, tenemos un ejército de fans increíble!”, fue le mensaje de la peruana.

Sin embargo, el éxito de la canción ya estaba previsto. “Hola Thali, hola Fari, les mando un besito, por fin estrenamos. Me siento muy emocionada, se ha hecho un trabajo fuerte, bien cuidado”, expresó la intérprete de ‘Faldita’ antes del estreno. ”La canción será un hit”, agregó.

