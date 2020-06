Paloma Fiuza desea ser madre en el 2021: “Si puede ser mellizos o trillizos, muchísimo mejor”

Paloma Fiuza sorprendió a todos sus seguidores al revelar que desea convertirse en madre próximamente. La brasileña y Angie Arizaga fueron las invitadas del segmento ‘Las esferas de la verdad’ de Estás en todas.

Durante la entrevista, el tema del día consistía en “los secretos de mi mejor amiga”, la popular ‘Negrita’ contó que su amiga desea tener un hijo. Ante dicha revelación, la garota mencionó que le gustaría tener mellizos en un futuro no muy lejano, al próximo año.

“Yo sí quiero. Yo creo que podría ser, no de acá a diez años, sino yo creo que podría ser el próximo año. Si puede ser mellizos o trillizos, muchísimo mejor”, contó Paloma Fiuza.

Sin embargo, quien aún no tiene pensado encargar a la cigüeña es Angie Arizaga.

“Hoy por hoy, no, no creo más adelante. Aún no me proyecto con hijos, pero de todas maneras más adelante. Esa pregunta me está poniendo un poquito acalorada”, mencionó entre risas la ‘Negrita'.

Por otro lado, cabe recordar que su compañera de EEG Alejandra Baigorria anhela convertirse en madre e incluso ha pensado en congelar sus óvulos, pues menciona que no necesita una pareja para cumplir su sueño de tener un hijo.

“Lo que si no voy dejar es mi sueño de ser madre, y ahora no necesitas una pareja, y yo voy a congelar mis óvulos porque si en algún momento no aparece el hombre ideal, me haré una inseminación y tendré a mi hijo porque es mi deseo. Yo trabajo día a día para que a mi hijo no le falte nada”, expresó en En boca de todos.

