Miguel Arce sale a la calle sin mascarilla para encontrarse con Nicola Porcella

Miguel Arce sorprendió a sus seguidores al compartir un divertido video donde muestra su encuentro con Nicola Porcella. Sin embargo, el actor no se percató que en el clip se estaba evidenciando la falta que cometió al no portar con la mascarilla, como protocolo para evitar el contagio de la COVID-19.

Además, invitó a Porcella a sentarse a su lado transgrediendo otra de las medidas para evitar la propagación del coronavirus que es la distancia social, pues no está permitido que dos personas se sienten juntas en un automóvil.

Como se recuerda, Miguel Arce ya tiene un tiempo considerable radicando en México, es por ello que tuvo la oportunidad de reencontrarse con su amigo, el popular ‘Capi’, quien recientemente llegó al país azteca para formar parte del reality de Televisa ‘Guerreros 2020′.

Miguel Arce responde a Patricio Parodi en Twitter.

Cabe mencionar que en un inicio el excombatiente pasó el casting para formar parte del programa mexicano; sin embargo, priorizó su carrera actoral.

“Fui a la audición y tuve conversaciones para ‘Guerreros’, pero no llegamos a un acuerdo y se me complicó porque tengo dos papeles protagónicos. No tengo nada en contra de los realities, estoy feliz que estén Guty y su novia. No tendría problema en ingresar si tuviera el tiempo disponible; además, le tengo mucho cariño al formato del programa”, contó en una entrevista para el diario Trome.

