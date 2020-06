Karen Schwarz anunció a través de su cuenta de Instagram que ya empezó a hacer un banco de leche para cuando tenga de salir de casa y dejar a su bebé recién nacido en plena pandemia.

Tras la publicación, la exconductora de Mujeres al mando recibió una serie de críticas en las redes. Muchos usuarios se mostraron en contra de que Karen Schwarz piense en dejar a su hija, que nació hace una semanas.

“Hoy empecé con mi banco de leche mientras que tú me acompañas de cerquita. Me preguntan porque hago mi banco de leche, para apoyarme cuando tenga que salir de casa y no pueda llevar a mi chiquita a la calle (y más en estos tiempos)”, expresó la expresentadora de Latina.

Una usuaria criticó a Karen Schwarz por su publicación, pero ella le envió una contundente respuesta. “¿El bebé recién nacido y ya piensas en salir?, ¡No es prudente!”, fue el comentario de la cibernauta.

“Lo prudente y lo normal es que tenga una reserva de leche materna para mi hija si es que por cualquier tema tenga que salir de casa. Saludos”, fue la respuesta de Karen Schwarz.

Luego, otra seguidora le recomendó no salir y cuidar a su bebé. “Mejor no salgas, tu bebé es importante”, escribió. La exconductora de televisión no se quedó callada y le aclaró que “la leche se puede guardar por 3 a 6 meses aproximadamente en la congeladora y que no hay ningún problema”

Cabe destacar que Karen Schwarz y Ezio Oliva se convirtieron en padres por segunda vez el pasado 21 de mayo. La pareja se mostró feliz y postearon fotografías junto a su pequeña llamada Cayetana.

