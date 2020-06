Rodrigo González comentó sobre los rumores de un supuesto romance entre Alejandra Baigorria y George Forsyth, luego de que Ipsos publicara que el burgomaestre lidera la intención de voto de los peruanos a las próximas elecciones generales 2021.

A través de sus historias de Instagram, el popular ‘Peluchín’, lanzó la posibilidad de que la empresaria pudiese convertirse en la primera dama del Perú, si en caso las habladurías de un romance entre ella y el alcalde de La Victoria fueran ciertas.

“¡Madre mía! ¿La Baigorria puede pasar de Barbie de Gamarra a primera dama?, preguntó en su publicación.

Además, la exfigura de Latina se refirió sobre la respuesta que dio la popular ‘Gringa de Gamarra’ a Vanessa Terkes, luego de que la acusaran de ‘prestarse’ para una campaña presidencial al lado del exfutbolista.

Como de era de esperarse, según el exconductor de TV, Alejandra Baigorria ya se ve como la primera dama del país.

“La Baigorria le manda tremendo sablazo a Vanessa Terkes ¡Cómo saca cara por su Ken! Ella, ya se ve de primera dama”, comentó.

George Forsyth no descarta relación sentimental con Alejandra Baigorria

Cabe recordar, que cuando Vanessa Terkes le envió dicha indirecta a la empresaria, Alejandra Baigorria se defendió y mencionó que no tiene porque prestarse para ninguna campaña.

“No la conozco. No sé cuál ha sido su tema, no tengo nada que ver ahí. Hice un tema con Forsyth de solidaridad, es mi amigo. Más allá de los problemas que ellos tengan, no tengo absolutamente nada que ver. Ella (Vanessa Terkes) no me conoce bien, pero yo soy una persona que jamás se prestaría para esas cosas y sinceramente, George no necesita hacer ninguna campaña. Las encuestas lo han votado solo”, señaló para América Espectáculos.

