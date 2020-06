Carlos Álvarez responde a Lucho Cáceres: “Si me creen o no, no me interesa”

Carlos Álvarez respondió a la publicación del actor Lucho Cáceres, quien colocó una foto del cómico junto al expresidente Alberto Fujimori.

Todo empezó cuando el comediante expresó su indignación por el premio de S/. 119.000 soles que otorgó el Ministerio de Cultura al documental ‘Hugo Blanco, río profundo’, que cuenta la historia del exguerrillero comunista.

A través de Facebook, el actor Lucho Cáceres le recordó al cómico que fue cercano al expresidente Alberto Fujimori con una foto de ambos en blanco y negro. “Ay Carlitos, Carlitos… Tu indignación ante ciertas cosas tiene tanto valor como la palabra de aquel al que serviste cual vasallo con kimono. El humor al servicio del dictador”, escribió el artista.

El actor Lucho Cáceres le recordó al cómico que fue cercano al expresidente Alberto Fujimori. (Foto: Facebook)

Sin embargo, Carlos Álvarez lo desmintió y aseguró que él se toma fotografías con todo los presidentes que ha imitado a lo largo de su carrera artística.

“Al parecer muchas personas, las cuales yo si respeto su manera de pensar, se han visto afectadas por un comentario personal que publique ayer”, inicia el post del cómico.

“Yo acostumbro tomarme fotos con los personajes que imito y que toman la imitación con buen talán o simplemente no les gusta. Aquí está la prueba, de personajes nacionales y extranjeros”, escribió.

Volvió a criticar al Ministerio de Cultura. “El ministerio se gasta tanta plata en premios y asesorías en vez de preocuparnos que muchos niños en las alturas, campesinos, de esos niños a los que ustedes se refieren están abandonados”, agregó.

Carlos Álvarez responde a Lucho Cáceres por foto con Fujimori. (Foto: Fcaebook)

Además, pidió que en vez de criticar se unan para ayudar a los afectados por la pandemia. “Si me creen o no, la verdad no me interesa, lo que importa es lo que sienta y lo que pueda hacer para ayudarlos. Qué bueno sería que en vez de seguir atacándonos ayudemos a los niños de las alturas”, expresó.

