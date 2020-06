Ansel Elgort salió a decir su versión con respecto a las acusaciones de abuso sexual que una mujer llamada Gabby realizó por redes sociales.

Según la joven, el protagonista de Bajo la misma estrella, quien tiene ahora 26 años, mantuvo relaciones sexuales con ella a pesar de conocer que era menor de edad. Asimismo, con fotos y capturas de pantalla de chats como pruebas, aseguró que el actor le pedía fotos íntimas.

“Me hizo pensar que así es como se suponía que era el sexo. Yo era tan joven y él lo sabía. Él también dijo cosas como ‘vas a ser una joven muy hermosa cuando seas mayor’. Tenía 17 años”, recalcó. La mujer denunció que se mantuvo en silencio hasta ahora debido a que el artista le pidió que no “arruinara su carrera”.

Con este testimonio, tras convertirse en Trending Topic en Twitter, Elgort utilizó también sus redes sociales para brindar su manifestación, donde asegura haber tenido una relación sentimental con Gabby.

“No puedo decir que entiendo los sentimientos de Gabby, pero la descripción de los eventos simplemente no es lo que sucedió. Nunca atacaré a nadie. Lo que es cierto es que en Nueva York en 2014, cuando tenía 20 años, Gabby y yo tuvimos una relación breve, legal y totalmente consensuada”, comenzó relatando.

Asimismo, Elgort reconoce que “desapareció” cuando ambos terminaron la relación, calificando su conducta como “inaceptable”.

“Desafortunadamente, no manejé bien la ruptura. Dejé de responderle, lo cual es algo inmaduro y cruel para hacerle a alguien. Sé que esta disculpa tardía no me absuelve de mi comportamiento inaceptable cuando desaparecí”, indicó.

Para concluir, el también cantante y DJ agregó que se siente “avergonzado” por cómo actuó.

“Cuando miro hacia atrás a mi actitud, estoy disgustado y profundamente avergonzado por la forma en que actué. Lo siento de verdad. Sé que debo continuar reflexionando, aprendiendo y trabajando para crecer en empatía”, escribió en Instagram.

