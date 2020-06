El mexicano Andrés Arreola murió la tarde de este viernes, 19 de junio, en las inmediaciones de la carretera Picacho-Ajusco después de un altercado. El productor de Televisa había acudido a un terreno comunal ubicado en Picacho-Ajusco y La Marina, colonia Lomas de Tepemecatl en Ciudad de México, según un diario local.

La causa de su fallecimiento aún está por esclarecerse. Sin embargo, se presume que se trataría de una disputa por terrenos.

El productor había mantenido una pelea con el dirigente de la comunidad donde se encontraba el terreno, así como con personas que acompañaban a dicho representante.

Andrés Arreola junto a Niurka Marcos. Foto: Instagram

Testigos del hecho dieron cuenta a los polícias que los dirigentes y sus seguidores de dos tierras colindantes a las pertenecientes a Arreola se encontraban en disputa por los límites de un predio. Uno de ellos sacó un arma y dio en el cuerpo del empresario.

Allegados al mundo del espectáculo, como la actriz Maribel Guardia, mostraron su pesar en redes sociales tras conocer la noticia.

“Estamos en shock en mi familia por tu partida, siempre voy a recordarte como una de las personas más agradables que he conocido en mí vida. Gran caballero, excelente padre, esposo, amigo, gran productor, empresario, deportista. Me duele que te arrebataran la vida de una manera tan cobarde. ¿Qué pasa en México? Parece que la vida no vale nada”, escribió la celebridad de Televisa.

Andrés Arreola. Foto: Instagram

Asimismo, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante compartió un video al lado del productor con las siguientes palabras: “No puedo creer que te hayan asesinado, hermano. Lo siento profundamente”.

