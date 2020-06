Sergio George, productor de Yahaira Plasencia, se desvive en halagos por su representada. El artista indicó en una entrevista con Radiomar que la salsera tiene una gran llegada con el público internacional y asegura que puede tener mucho éxito en estos mercados.

Luego de trabajar en dos ocasiones con la rimense, el cubano quedó convencido que la pareja de Jefferson Farfán ha generado mucho eco en diferentes países del continente.

“Creo que al principio como que no se lo creía, estaba pensando mucho en Perú solamente y creo que ahora los dos temas han funcionado bastante bien y sigue creciendo (...) Ha aprendido que ella sí puede hacer ruido fuera”, dijo.

El productor musical aseguró que artistas de la industria reconocen el nombre de la salsera y resaltan su talento.

“Hablé con un grupo de urbanos que no voy a mencionar, que son mis amigos, conocidos, y les mencioné el nombre de Yahaira Plasencia y me dijeron: ‘¡Ah, claro que sí!‘. Se lo mencioné a ella y me dijo: ‘¿me conocen?‘. No se lo cree todavía. ‘Claro que te conocen, has hecho mucho ruido, más de lo que te imaginas'”.

Yahaira Plasencia sorprende bailando al estilo de Ester Expósito

La salsera encendió las redes sociales al lucir sus pasos de baile más sensuales, imitando el baile que realizó la actriz de Élite semanas atrás en Instagram.

Yahaira Plasencia se movió al ritmo de “El efecto”, popular canción de Rauw Alejandro y Chencho Corleone. Las imágenes generaron comparaciones entre Ester Expósito y la peruana.

