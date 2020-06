Gisela Valcárcel y Cristian Rivero protagonizaron un tenso momento frente a cámaras, durante el evento benéfico “Por un Perú sin hambre”. Ambos se recordaron algunos hechos que pasaron cuando trabajaban juntos en El gran show”.

El altercado inició cuando el animador de Yo soy se sintió ignorado por la ‘Señito’ mientras realizaban su labor informativa en la Teletón digital. La pareja de conductores conversaba sobre las plataformas en que las personas podrían realizar sus donativos.

Gisela Valcarcel es la reina de la Teletón. Foto: La República

Ella se dio cuenta que había dejado de lado al presentador e intentó “calmar” el momento haciéndole una pregunta. Sin embargo, la pareja de Gianella Neyra tuvo una tajante respuesta.

Es allí donde se inicia este tenso intercambio de palabras. “Pensé que te estaba quitando el texto”, dijo Gisela Valcárcel.

“Por favor, y si me lo quitas, no me sorprende tampoco. Dale nomás”, le contestó Cristian Rivero. “Eso está mal, la burla pública. Cris, he cambiado en esta cuarentena. Ya, no interrumpo”, continuó diciendo esta vez la ‘Señito'.

Gisela Valcárcel y Cristian Rivero protagonizaron un altercado. Foto: Gisela Valcárcel Instagram

“Recuerdo cuando trabajábamos juntos. Me ha enseñado una cosa bien bonita. Yo me acercaba, era mi momento para salir en cámaras. Ella paradita, me ponía al costado de ella y decía ‘señor director, síganme’ y me dejaba solo, sin cámara”, le mencionó el panelista.

Tras algunas indirectas, ambos continuaron informando sobre la campaña solidaria que busca recaudar fondos para llevar alimentos a más de 100 familias dentro del territorio nacional. Rodrigo González compartió dicho momento en sus historias de Instagram.

Cabe recordar que “Por un Perú sin hambre” fue organizada por la Teletón y la Conferencia Episcopal Peruana. En este evento benéfico participan más de 25 artistas nacionales e internacionales.

