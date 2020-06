El actor mexicano Eduardo Santamarina salió al frente ante las críticas que ha recibido los últimos años por descuidar su imagen, dejándose ver en múltiples ocasiones con sobrepeso ante las cámaras de la prensa de espectáculos. El popular ‘Alejandro’ de la telenovela ‘Rubí' aseguró que no le preocupa la opinión sobre su aspecto.

Afirmó que protagonizar las principales historias de las producciones en su país le demandó tener un estado físico acorde a lo que se requería para interpretar dichos papeles durante 20 años, en una época donde las telenovelas mexicanas se volvieron muy populares. Sin embargo, luego de todo ese lapso, aseveró que tomarse un tiempo y “tirar la toalla” también vale.

PUEDES VER Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina celebran 11 años de amor y se dedican tiernos mensajes

“Me dicen: ‘Eduardo, ¿no te molesta?‘, ¿Pero por qué me va a molestar? ¿por qué me va a enojar algo que es verdad? Si me enojara y me pudiera tanto entonces no dejaría que llegara a subir de peso, o me quedo encerrado en mi casa para que nadie me vea”, señaló para el magacín Ventaneando.

El artista se refirió a una imagen en donde se le ve con el torso descubierto en una playa, la cual fue muy difundida en revistas y programas de televisión, los que se sirvieron de ella para cuestionar su físico, totalmente distinto a lo que los televidentes estuvieron acostumbrados por mucho tiempo.

PUEDES VER Eduardo Santamarina afirma que no hablará más de su exesposa Itatí Cantoral

“Me tomaron la foto y salió publicada en todas las revistas. Desde que salgo del cuarto en traje de baño, como estoy, me meto a una alberca, por supuesto que sé que eso puede pasar (las críticas), y tal cual pasó”, explicó.

Santamarina reconoció que dejó de preocuparse por su aspecto, pero que esto radicó en una decisión personal. “Fue mí decisión, respétenla por favor. Gordo también me gusta y lo comido nadie te lo quita”, manifestó el actor de 51 años.

Eduardo Santamarina reveló detalles sobre su alcoholismo

El actor mexicano, Eduardo Santamarina, conocido por protagonizar la telenovela Rubí, junto a Bárbara Mori, dio a conocer en la televisión mexicana la complicada etapa en que combatió su adicción al alcohol.

“En mi caso uno de los fondos más fuertes fue cuando yo ya me escondía en los hoteles con prostitutas porque lo que quería era hablar, platicar, estar con alguien y ser escuchado”, narró Santamarina en el programa Miembros al aire.

“El dolor tan fuerte que le iba causar a mi madre. El dolor tan fuerte que yo le iba a ocasionar obviamente a mi madre, mi hermana, a mis hermanos, a mis seres queridos. Yo decía ‘No se lo merecen’ y no me lo merezco yo, acabar mi vida de esa manera”, reveló.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.