Melissa Paredes se encuentra más feliz que nunca y así lo hizo notar en su última publicación de Instagram. La ex chica reality compartió con sus seguidores una tierna escena junto al ‘Gato’ Cuba, quien regresó a su hogar tras estar varios meses fuera del país.

Ella le había preparado un recibimiento junto a su pequeña hija. Como se recuerda, el futbolista no podía regresar al Perú debido al cierre de las fronteras por la pandemia del coronavirus.

La exchica reality pudo por fin abrazar a su pareja, quien no lo veía desde antes del inicio de la cuarentena. Foto: captura Instagram

No obstante, gracias a un vuelo humanitario, el deportista arribó a la capital hace dos semanas. Sin embargo, tuvo que quedarse en aislamiento, como parte del protocolo de todas las personas que llegan por este tipo de vuelos.

Tras estar 15 días en cuarto de hotel, pudo pisar su hogar. La modelo le preparó una sorpresa, la cual fue grabada y compartida en Instagram.

“Los tenemos de vuelta en casa. Les cuento que acá la familia está demasiado feliz. Contábamos los meses, los días y las horas y gracias a Dios, hoy estamos nuevamente juntos, completos”, escribió Melissa Paredes en el ‘post’.

“¡Gracias a todos por sus buenos deseos los queremos mucho! Ustedes también son parte de esta hermosa familia”, agregó la madre de familia.

Como se recuerda, la modelo sufría de severas secuelas, producto del estrés y preocupación de no tener a su pareja a su lado. A través de sus historias de Instagram, le mostró a sus seguidores cómo le afectaba la ausencia del padre de su hija.

“Les voy a mostrar lo que causa en mí la ansiedad de que mi esposo no esté conmigo y que estemos pasando esta situación entre los dos. Me causa estrés no saber cuándo voy a ver a mi esposo, entonces les voy a mostrar cómo reacciona mi cuerpo”, dijo Melissa Paredes enseñando las manchas que le salían debajo de su cabello.

