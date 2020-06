Magaly tras declaraciones de Edu Saettone: “¿Él no consumió cocaína? Le debe haber afectado el cerebro”

Magaly Medina enfureció durante la transmisión de su programa de espectáculos al difundir un informe sobre las últimas declaraciones que realizó Edu Saettone sobre el caso que lo llevó a la cárcel años atrás.

La periodista de ATV no comprendió cómo el exconductor pudo poner excusas a sus imprudencias al volante, que terminaron con la vida de una anciana en el año 2013.

PUEDES VER Josimar cobra casi 400 soles por tres piezas de pijamas bamba, asegura Magaly Medina

En las imágenes presentadas en Magaly TV, la firme se puede escuchar parte de la entrevista que tuvo Edu Saettone con Carlos Orozco, donde insinuó que la hija de la fallecida tuvo la culpa por mandar a su madre a tomar un bus en la madrugada.

Tras escuchar las palabras del artista, Magaly Medina no pudo evitar opinar sobre el tema y le envió una fuerte crítica.

“Osea él no tuvo la culpa, él no fue el chofer imprudente que no siguió las reglas de tránsito, que no manejó con precaución y cuidado (...) Hay gente que su mundo es una burbuja y que los demás tenemos que vivir en su burbuja (...) Qué poco empático este chico”, aseveró.

Sin embargo, la periodista también deslizó la posibilidad de que los excesos del implicado hayan nublado su juicio: “¿Él no fue consumidor de cocaína? Eso le debe haber afectado el cerebro, es la única explicación para tales declaraciones”.

PUEDES VER Pareja de Deyvis Orosco revela lo que le dijo a Jessica Newton antes de su primera cita [VIDEO]

¿Qué dijo Edu Saettone para enfurecer a Magaly Medina?

El artista fue entrevistado por el youtuber Carlos Orozco y durante la conversación realizó unas controversiales declaraciones sobre el accidente en el que mató a una anciana.

Edu Zaettone, Magaly TV la firme

“¿Qué hacía una señora a esa hora ahí? Al parecer se había quedado en la noche cuidando a los nietos porque la hija había salido. cuando la hija llega a su casa, la señora se va a tomar un micro (...) Si a mí me pasase so y yo mandara a mi madre, yo voy a sentir una culpa tremenda”, expresó Edu Saettone.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.