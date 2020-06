El actor Lucho Cáceres vuelve a la carga en su cuenta de Facebook. Esta vez arremetió contra Carlos Álvarez, luego de que en redes sociales expresara su indignación por el premio que el Ministerio de Cultura otorgó al documental ‘Hugo Blanco, río profundo’.

Lucho Cáceres, quien hace unos días aseguró que uno no debe de poner en tela de juicio un testimonio en referencia al caso de Mayra Couto y Andrés Wiese, le recordó su pasado al comediante peruano.

“Ay Carlitos, Carlitos… Tu indignación ante ciertas cosas tiene tanto valor como la palabra de aquel al que serviste cual vasallo con kimono. El humor al servicio del dictador”, escribió el artista en Facebook junto a una fotografía del cómico con Alberto Fujimori.

Los seguidores del actor aprovecharon la publicación para arremeter contra Carlos Álvarez. “Se aprovecha de que algunos peruanos no tienen memoria”, comentó la periodista Patricia Salinas.

“Y se indigna con asco, todavía. Siempre cuando me lo encontraba en ‘La Pava’ se metía unas críticas más agudas. Y yo solo decía: un memorex no vendría mal”, “Siempre fue de los vendidos a la mafia. No se ha dicho, pero él es de lo que ha contribuido a que este país esté lleno de ignorancia, utilizando la vieja estrategia romana, así al pueblo lo mantenías tranquilo y sobre todo ignorante para que voten por ellos, ahora eso nos está costando vidas” y “La vaca nunca se acuerda cuando fue ternera y más aún cuando estaba bien remunerada”, agregaron otros usuarios de Facebook.

Carlos Álvarez criticó al Ministerio de Cultura

Mediante un video publicado en su cuenta de Facebook, el humorista se abalanzó contra el Ministerio de Cultura por premiar con 119 mil soles al documental de la directora peruana Malena Martínez y producido por la empresa Cerro Azul Films S.A.C.

“Nuestros impuestos no son utilizados para compras mascarillas, dar víveres bonos a los más necesitados”, expresó Carlos Álvarez.

El actor cómico aseguró que la prioridad de nuestras autoridades no son los más necesitados, sino premiar documentales a los que hicieron daño a nuestro país. “¿Qué falta ahora? ¿Homenaje a Abimael Guzmán?”, dijo.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.