Jesús Alzamora: “Siempre quise tener un programa de entrevistas”

Después de su salida de Latina, Jesús Alzamora regresa a la televisión por cable con un formato similar a lo que venía haciendo de forma independiente en la web. ‘La 4ta pantalla’ (por Movistar Plus) es un programa de entrevistas que tendrá como “disparador” de temas la interacción de los personajes en las redes sociales. Su primera entrevistada (de forma virtual) fue con Anahí de Cárdenas. “Es mi prima, hablamos del perfil que tenía, lo que le cuestionaban. Ahora la ven distinto, cambió su relación con el público”.

Si bien Alzamora no ‘reniega’ de lo que hizo en su paso por la señal abierta −como sí lo hizo Carlos Carlín por ‘La noche es mía’ antes de estrenar ‘Wantan night’−, considera que su salida fue abrupta. “Los ejecutivos claramente buscan otra cosa. Me da mucha pena cómo están despidiendo gente. Pero no tengo el mismo recuerdo de Carlín (sonríe), porque he sido feliz en todos los programas en los que estuve. He podido dormir tranquilo, nunca hubiera hecho algo que me avergonzara”.

En ‘La 4ta pantalla’ podría tener también como invitados a políticos, aunque la coyuntura no es la naturaleza del programa. “Pude convencer de hacer un programa de entrevistas, que es algo que siempre quise. En señal abierta me veían como el conductor, el ‘pulpín’, que no me molesta ah, pero quería hacer otra cosa. Me gustaría en el futuro entrevistar a políticos, pero no es que ahora mismo no esté preparado para cuestionar a un corrupto”.

“La palabra feminazi me parece terrible”

Alzamora recuerda que fue ‘viral’ por defender su participación en una campaña para promover ‘Aprendo en casa’. Stephanie Orúe también tuvo que soportar críticas. “Lo que hicieron con ella fue totalmente injusto”, nos dice y coincide en que hay odio y troles, “un poco de todo”.

Entre lo negativo que hay en el ciberespacio, están además los insultos para desacreditar las opiniones de mujeres, algo que él rechaza. “La palabra feminazi me parece terrible. No se puede comparar al feminismo con algo atroz como lo fue el nazismo, el feminismo es algo tan bonito y es la lucha de las mujeres por la igualdad. Hace falta que ellos googleen para saber que el machismo y feminismo no son analogías, pero no quieren leer”.

El actor es de esa parte del elenco de ‘Al fondo hay sitio’ que ha preferido no utilizar las redes sociales para tomar una posición sobre el caso Mayra Couto y Andrés Wiese. “Yo solo pondría (algo) en redes si creo que aporta, pero este no es el caso. No estoy de acuerdo con el tratamiento que le han dado (la señal abierta) a un tema tan delicado por morbo o rating. Si tiene que haber alguna conclusión, lo verá la justicia”.

