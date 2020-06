Es quizás una de las parejas del espectro de la farándula que más se ha compenetrado antes y durante la cuarentena. Nos referimos a los tórtolos Deyvis Orosco y la hija de Jessica Newton, Cassandra Sánchez, quienes dieron una entrevista a la periodista Magaly Medina.

El programa “Magaly TV, la firme” fue el espacio para que la pareja cuente los pormenores de su relación sentimental. Cassandra tomó la iniciativa y reveló a los televidentes lo que le dijo a su madre luego de la invitación para salir a pasear del cantante de cumbia.

“He conocido a Dayvis y es un chico muy real, me encanta como es, me encanta su personalidad y me ha invitado a salir”, confesó la hija de Jessica Newton tras la pregunta de la conductora Magaly, quien le interrogó sobre el diálogo que entabló con su madre antes de su primera cita.

Según Casandra, Jessica ya conocía a Dayvis y sabía de él. Tras decirle que saldría con el cumbiambero, su madre no se molestó pues sabía que era un chico muy bueno y trabajador.

Deyvis Orosco difunde inédita versión de “Pecadora” con la voz de su padre

El cantante de cumbia Deyvis Orosco lanzó la nueva versión de “Pecadora” a través de las redes sociales. En su cuenta oficial de Instagram publicó la portada del tema musical con un sentido mensaje dedicado al vocalista del mítico Néctar.

“Hoy la vida me permite cumplir una meta más, pero esta vez no es solo, ¡siento tu mano caminando con la mía como cuando estabas vivo! Lo que sentí trabajando esta canción no se puede describir”, se lee en las primeras líneas de su publicación.