Jennifer Lawrence estrena cuenta en Twitter pidiendo justicia para Breonna Taylor

La actriz Jennifer Aniston, acaba de estrenar su cuenta en Twitter con un contundente mensaje pidiendo justicia para Breonna Taylor, la joven afroamericana que murió a tiros de la policía en marzo, después de que los agentes allanaran su vivienda en Louisville (Estados Unidos) sin tan siquiera llamar a la puerta.

La cuenta de Lawrence en Twitter también forma parte de una campaña de represent.us, una organización que busca mejorar la transparencia de las elecciones en Estados Unidos. “Como ciudadana de Louisville, y como ser humano, no puedo permanecer en silencio. En los tres meses que van ya desde su asesinato, la familia de Breonna Taylor, la gente de Louisville, estadounidenses en todo el país y muchos en todo el mundo han clamado para que se haga justicia. Y sin embargo, esas llamadas de justicia no han tenido respuesta. No se han hecho arrestos, los agentes responsables de su muerte continúan trabajando en la Policía de Louisville, y, de forma inquietante, la propia investigación de la Policía era lamentablemente imprecisa”, aseguró la actriz que nació en esa ciudad del estado de Kentucky en 1990.

PUEDES VER Liam Hemsworth y su cercanía a Jennifer Lawrence tras separarse de Miley Cyrus

La ganadora del Óscar a la mejor actriz por el filme El lado bueno de las cosas (2012), también es ampliamente conocida por sus reivindicaciones feministas. Su más reciente aparición fue durante la presentación de la película X-Men: Fénix Oscura (2019), de Marvel.

Cuando la crisis por la pandemia se controle, Jennifer Lawrence tiene pendiente el estreno una película aún sin título de la directora Lila Neugebauer. También iniciar el rodaje de Mob Girl, del realizador Paolo Sorrentino.