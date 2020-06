Jagged Little Pill: la historia del disco con que Alanis Morissette superó a The Beatles y Nirvana

El 13 de junio de 1995, la artista y cantautora canadiense Alanis Morissette lanzó su histórico álbum Jagged Little Pill, que está entre los discos más vendidos en la historia. Este obtuvo excelentes críticas y con eso llegaron los éxitos: 33 millones de copias vendidas y un gran número de premios, entre los que destacan el Grammy.

Alanis confirmó que este disco será reeditado y lanzado nuevamente el próximo 26 de junio junto a Warner Music. Temas memorables como “Hand In My Pocket” o “Head Over Feet” volverán a ser escuchados en esta versión. Se anunció que esta publicación de la versión digital ‘deluxe’ incluirá, además de las 13 canciones originales que fueron producidas por Glen Ballard en su momento, un nuevo álbum acústico grabado en vivo durante el concierto que la canadiense brindó en Londres, el pasado de mes de marzo.

Desde este viernes ya está disponible en diversas plataformas digitales la versión en vivo (acústico) del tema más popular de aquella producción: “Ironic”. Esta canción contará además con un reestreno adicional, pues el videoclip también será remasterizado en resolución 4K. Estará disponible en el canal oficial de YouTube de la artista canadiense, en el que irán publicándose otras versiones mejoradas de los videoclips de “You Oughta Know” (29 de junio), “Hand In My Pocket” (30 de junio), “You Learn” (1 de julio) y “Head Over Feet” (2 de julio).

Curiosidades y menciones especiales sobre Jagged Little Pill