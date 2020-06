Hermanos ‘Paletazo’ sobre la reapertura de su peluquería: “No eleveramos precios”

Los famosos hermanos ‘Paletazo’ conversaron con Magaly Medina a través de una videollamada para hablar sobre la reapertura de su peluquería. Durante la emisión del programa de farándula, este viernes 19 de junio, los gemelos se mostraron contentos porque su local se abrirá nuevamente al público.

Sin embargo, detallaron algunas limitaciones que tendrán, debido a las medidas de bioseguridad para respetar el distanciamiento social y poder evitar los contagios del coronavirus.

Gemelos Barbarán confesaron que la pasan mal en estado de emergencia por el coronavirus. Foto:; captura ATV

En ese sentido, la pareja de hermanos hablaron de cuál será su nueva mecánica de trabajo. En la transmisión, mostraron el nuevo acondicionamiento de su peluquería.

“Uno se pone la ‘mano al pecho', pero la realidad es aterrizar y los próximos seis meses es sobrevivir”, dijo uno de los Barbarán.

“Vamos a alternar con los chicos (trabajadores) en tiempos y horarios diferentes porque no podemos dejarlos en la calle. También para que no haya aglomeración en los comedores [...] Sabemos que no podemos estar en conversaciones cercanas, siempre cuidando el metro y medio de distancia”, sostuvieron en la conversación con Magaly Medina.

La conductora de televisión les preguntó sobre los precios que ofrecerán a su público. “¿Es cierto que van a abrir las peluquerías cobrando un 15% más debido al poco aforo, personal reducido y costos incrementados?”, les interrogó.

“Vamos a balancear los costos variables que teníamos. Ya salimos de las suscripciones de revistas y periódicos. No vamos a subir los precios. Sería inconsciente cobrar más”, dijeron ellos.

Hermanos Barbarán piden al presidente de la República reabrir estéticas y salones de belleza. Foto: Instagram

