A poco de celebrar el día del Padre, Pancho Rodríguez fue sorprendido en medio de la transmisión de Esto es guerra con un conmovedor saludo de sus hijas. Luego de su participación en el segmento Dale Play, Gian Piero Díaz invitó al chileno al medio del set para recibir el mensaje.

El retador se sorprendió al ver aparecer una fotografía junto a sus hijas en la pantalla del estudio. Sin embargo, segundos después vendría la mejor parte.

La primera en hacer su aparición fue la pequeña Rafaela, hija menor de Pancho Rodríguez. La menor saludó de manera adelantada a su progenitor.

“Hola papá, ¿cómo estás?. Espero que muy bien, espero que sea tu mejor día y que la pases muy bien. Te amo mucho, que lo disfrutes”, dijo la niña finalizando el video con un tierno beso.

En este momento el retador ya se veía muy conmovido, pero aún faltaba su hija mayor. Pascal también dedicó unas palabras para Pancho: “Hola papá, feliz día del padre. Paso por acá para recordarte lo mucho que te amo y que te extraño”.

Como era de esperarse, el chico reality se quebró en vivo por la grata sorpresa que recibió y tratando de contener las lágrimas agradeció el gesto.

‘Pancho’ Rodríguez llora por sorpresa de sus hijos por el Día del Padre. Foto: captura América TV

“Qué difícil, no quiero llorar porque ellas están bien, yo estoy bien y hay tanta qente que no está bien, que no es justo que yo llore. Nosotros podemos hablar, tenemos videollamadas y yo tengo que estar feliz porque están bien. Las extraño mucho, las amo y le pido a Dios que esto termine pronto”, dijo antes de quebrarse por completo.

Acto seguido se mostró a Pancho Rodríguez llorando y dándole la espalda a la cámara.