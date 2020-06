Consuelo Duval, de La familia P.Luche’ confiesa que Raúl Araiza fue su primer amor

La actriz mexicana Consuelo Duval, ampliamente conocida por interpretar a Federica en la comedia La Familia P. Luche junto a Eugenio Derbez, dio detalles del romance que tuvo con el actor Raúl Araiza y reveló que él fue el primer hombre de su vida.

Según contó Duval, la relación inició cuando ella trabajaba como recepcionista en Televisa. “Fue mi primer novio, y mi hermano cómo se encabronó, yo trabajaba en recepción y él iba a saludarme todos los días. Él trabajaba en ‘Senda de Gloria’ (telenovela de 1987). Era hijo de Raúl Araiza papá, el director, y se había fijado en mí. Me dejaba en el Metro Viveros, me decía: ‘Ay, Pachita es que ir a tu casa, me da miedo que me vayan a quitar mis cosas’, y yo: ‘Sí, no importa Raúl, yo me voy en el metro’”, contó la también conductora de televisión.

PUEDES VER Raúl Araiza recuerda detalles de su romance con Daniela Castro en los noventa

En otro momento, Consuelo Duval dio detalles de su primer encuentro sexual con Raúl Araiza y de la primera vez que se dio el amor. “Era un hotel de los de cortina porque hasta yo me agaché (...) Se bajó la cortinita, él pagó y así, ¡qué vergüenza, Yordi! Fue el único ese día. Es que era muy amoroso”, dijo.

Según el relato de la actriz, Raúl Araiza siempre fue un hombre muy amoroso con ella y la trató siempre como una princesa. “Viéndolo por el lado de que la primera vez es la que marca la vida, qué bendición que fue con un hombre tan hermoso como Raúl Araiza porque independientemente de que estaba en la época del desmadre, a mí en lo personal siempre me hizo sentir profundamente amada y dicen que quien trata a una mujer como princesa es que fue educado por una reina, se le nota el reinado por todos lados”, contó Consuelo Duval quien lamentó que luego la dejara por otra actriz. “Y luego a mí me dejó por Daniela Castro y me dolió mi corazón (...), pero me dejó por ella y amé que Daniela Castro me habló para amigarse conmigo: ‘Hola, tú eres la ex, te invito a Los Ángeles’”, contó.