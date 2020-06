Carlos Orozco es blanco de críticas por entrevista a Edu Saettone, culpable de homicidio a mujer

El youtuber Carlos Orozco recibió una ‘ola’ de críticas en Twitter por entrevistar al músico Eduardo Saettone, quien fue condenado a cuatro años de prisión por homicidio culposo de María Elena Coronado, a quien atropelló cuando esperaba un bus de transporte público en la cuadra 37 de la avenida Benavides, en Surco.

El comunicador sabía que la entrevista lo iba a exponer a ataques en las redes. “Aquí la entrevista a Saettone. Entiendo las críticas, pero me saqué la m... para hacer el mejor trabajo posible como entrevistador independiente sabiendo a lo que me exponía. Lo único que pido al que le interese es que la vea completa”, escribió Carlos Orozco en la publicación del video.

Lo que causó la indignación de los usuarios es que Eduardo Saettone intentó culpar a la hija de la víctima por el asesinato.

“Es difícil decir esto, pero era una señora de 69 años que estaba en una esquina de Benavides, a las 5:50 a.m.... Al Parecer se había quedado a cuidar a los nietos porque la hija había salido. Si a mí me pasase eso, si mando a mi madre a que tome un micro, voy a sentir una culpa tremenda y voy a buscar cómo desquitar esa rabia”, declaró el músico en la entrevista.

Esa declaración y las tres horas que duró la conversación generó críticas en las redes contra Carlos Orozco. Muchos usuarios además de insultarlo, lo acusaron de ‘lavarle la cara’ a Eduardo Saettone.

Carlos Orozco es blanco de críticas por entrevista a Edu Saettone, quien justificó asesinato a mujer. Foto: captura Twitter

“Orozco no había hecho una buena investigación previa, Saettone le corrigió varias precisiones”, “Orozco ya no podía rebatir, perdía credibilidad, “Carlos Orozco finalmente está teniendo la fama que tanto ha querido. Lástima que sea de una manera tan rastrera y vil”, “Vergonzosa e innecesaria entrevista de Carlos Orozco”, fueron algunos comentarios.

“El “comunicador’ más insensible que este país ha producido. Lavarle la cara a un homicida comprobado es caer bajísimo”, se lee en otro tuits.

Carlos Orozco a usuaria que lo criticó por entrevista a Edu Saettone

El youtuber no se quedó callado y decidió responder a la crítica de una usuaria que compartió un fragmento de la entrevista a Edu Saettone.

“Yo acepto cualquier tipo de crítica y seguro he cometido errores pero ese es un fragmento fuera de contexto. Lo que Saettone dice ahí no me pareció válido y le recriminé de inmediato, pero esa parte no la incluyes. Ojalá la gente pueda ver la edición completa. Saludos”, fue la respuesta del entrevistador a la cibernauta.

Carlos Orozco es blanco de críticas por entrevista a Edu Saettone, quien justificó asesinato a mujer. Foto: captura Twitter

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.