Angelina Jolie habla sobre su divorcio de Brad Pitt: “Me separé por el bienestar de mi familia”

Angelina Jolie finalmente revela algunos detalles de su divorcio. La actriz siempre ha tratado de guardar su privacidad concerniente a su separación de Brad Pitt, sin embargo, en una reciente entrevista con Vogue comentó que no se arrepiente de su decisión.

La artista de Hollywood se distanció del protagonista de Once upon a time in Hollywood en el 2016, dos años después de su matrimonio. Desde entonces comenzó una lucha por la custodia de sus seis hijos.

“Me separé por el bienestar de mi familia. Fue la decisión correcta”, expresó Angelina Jolie en la conversación con el medio.

Angelina Jolie y Brad Pitt (Foto: AFP)

Sin embargo, la famosa actriz indicó que desde su divorcio ella y su familia han sido blanco de diversos rumores, lo cual afectó la salud emocional de sus descendientes.

“Todavía me estoy concentrando en sanarme . Algunos se han aprovechado de mi silencio y los niños ven mentiras sobre ellos en los medios, pero les recuerdo que ellos conocen su propia verdad y sus propias mentes”, indicó.

Angelina Jolie cumple 45 años en compañía de sus 6 hijos

La exesposa de Brad Pitt cumplió un año más de vida y lo celebró de una forma diferente: en cuarentena y con la compañía de todos sus hijos.

Angelina Jolie celebra cumpleaños número 45.

Angelina Jolie apagó 45 velitas el pasado 4 de junio, solo días después de haber festejado los 14 años de su primera hija biológica Shiloh.

A diferencia de otros años, la famosa actriz gozó de los engreimientos de sus 6 descendientes: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los mellizos Knox y Vivienne.

