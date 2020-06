El viaje de Nicola Porcella a México generó muchas dudas debido a que ni su representante, ni su actual empleadora pudieron explicar cómo el modelo pudo salir del país a pesar de las restricciones en las fronteras para llegar a Guerreros 2020.

Sin embargo, Magaly Medina expuso una entrevista donde Magda Rodríguez aseguraba al diario El Popular que los trámites del viaje del modelo ya estaban pactados.

PUEDES VER Magda Rodríguez decepcionada de Nicola Porcella: creía que sería un elemento fuerte

En la imágenes presentadas en Magaly TV, la firme se oye a la productora hablar sobre ‘el vuelo’ que Nicola Porcella pudo conseguir para llegar al país azteca.

“Nicola se incorpora con nosotros. Viaja el sábado para incorporarse al formato en un vuelo de avión de estos que se ha conseguido”, aseveró cuando aún no se había estrenado Guerreros 2020.

Estas declaraciones no concuerdan con sus afirmaciones difundidas días atrás. Además también indicó que el guerrero realizó una parte del viaje en bus: “Él está haciendo por carretera y todo lo demás. No tengo idea del trámite, él lo consiguió y no es a través de aire”, dijo.

Magda Rodríguez decepcionada por el desempeño de Nicola Porcella

La productora de Guerreros 2020 reveló que no se siente del todo conforme con el rendimiento que ha demostrado el guerrero durante las competencias del reality mexicano.

Según indicó, a Nicola Porcella le falta fuerza para poder igualar a los demás integrante del elenco. Además también se mostró decepcionada del físico del modelo, debido a que envió fotografías antiguas y con un menor peso.

Productora de Guerreros 2020 y Nicola Porcella

“Le falta, yo creía que iba a ser un elemento más fuerte, él tiene que trabajar arduamente para llenar las expectativas del Nicola que yo esperaba, espero que recupere su peso”, indicó Magda Rodríguez.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.