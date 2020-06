Magaly Medina denuncia que Nicola Porcella viajó en vuelo humanitario

Nicola Porcella se ganó miles de críticas por su viaje a México en medio de la cuarentena. El modelo se unió al reality Guerreros 2020 de Televisa en medio de la polémica desatada por su llegada.

Ante esto, una de las primeras en salir a manifestar su indignación y en sacar a la luz algunas irregularidades del vuelo fue Magaly Medina, quien en la última edición de su programa denunció públicamente que la expareja de Angie Arizaga utilizó un vuelo humanitario para salir del país.

Nicola Porcella Magaly Medina denuncia que el modelo salió del país en vuelo humanitario. Foto: Captura ATV

La conductora de Magaly TV, la firme indicó que la el modelo aprovechó la ayuda de la embajada de los Estados Unidos para viajar a ese país y luego dirigirse a México. Sin embargo, este trámite solo era para ciudadanos estadounidenses o trabajadores.

“Yo sé que la embajada de EE.UU. solicita autorización para su vuelo de Delta, y le encarga ese vuelo a una agencia, que es la autorizada por el Gobierno. Se coordina la lista de pasajeros y se supone que ellos ven las condiciones de viaje con las exigencias migratorias del país que los está recibiendo”, aseguró Magaly Medina, quien señaló que hizo la investigación respectiva.

“Solo en ese vuelo que se fue a Los Ángeles Nicola Porcella deberían de salir los nacionalizados americanos, entonces no tenía que salir”, agregó.

Asimismo, Magaly Medina señaló que ninguna autoridad ha dado una respuesta concreta de cómo el modelo peruano usó dicho vuelo.

La figura de ATV cuestionó la posición de la Cancillería, Migraciones e INDECI asegurando que “se pasan la pelota”.

“No le piden una constancia de trabajo, una constancia de estudios, o una razón como para irse […] Se supone que el último control tenía que ver que cada pasajero no tenga ningún impedimento, es decir, que no pueda salir ningún peruano sin estar debidamente fundamentada su salida, o peruano que tenga nacionalidad americana, pero no, así pasa”, mencionó.

Nicola Porcella viajó a México en vuelo particular, según su mánager

Por medio de un comunicado en redes sociales, la agencia que representa a Nicola Porcella aseguró que el modelo viajó a México en un vuelo particular y no en uno humanitario, como se especuló.

Nicola Porcella

“Porcella ha viajado (a México) en un vuelo particular que él mismo ha cubierto y gestionado, respetando en todo momento los protocolos e indicaciones que rigen para ciudadanos nacionales e internacionales, como se puede constatar fácilmente en las entidades respectivas”, señala la misiva compartida en Instagram.

