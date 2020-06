Katy Jara confiesa que ella y su esposo tuvieron coronavirus: “Fueron días agobiantes”

La artista Katy Jara viene recuperándose favorablemente luego de haberse contagiado con coronavirus, junto con su esposo Marvin Bancayan. La conductora del programa ‘Domingos de Fiesta’ señaló que su salud se vio seriamente comprometida y temía lo peor.

“Con todo lo que se ve en las noticias realmente fueron días agobiantes, piensas en qué momento vas a necesitar oxigeno o te van a tener que hospitalizar. Mi cuerpo se debilitó por completo, mi esposo llamó al canal porque no podía grabar ‘Domingos de Fiesta’ que ahora va de lunes a viernes a las 6:00 p.m con especiales del 2019. Me han dado 15 días de reposo, toda la tensión fue en mi casa, salir era un riesgo y gracias a Dios no fue a mayores”, detalló Katy Jara, en conversaciones con el diario Karibeña.

La cumbiambera confesó que pese a los “cinco días de fiebre” que atravesó, no quiso dar aviso de su estado para no preocupar a su familia; fue su esposo quien la cuidó durante su proceso de recuperación porque sería asintomático. “solo tuvo dos días de fiebre y luego normal”, acotó sobre el empresario.

Katy Jara temió por su vida tras contraer coronavirus. Foto: Archivo

Katy Jara narró que todo inició el miércoles 27 de mayo cuando tuvo fuertes dolores de cabeza mientras grababa transmisiones en vivo para el espacio televisivo de TV Perú. “Ya no pude más. Estuve tres días sin moverme de la cama, cuando consulté a mi médico me dijo que tenía todos los síntomas y debía aislarme”.

La voz detrás de “Vas a llorar”, se mostró extrañada por haber contraído la COVID-19, pues asegura que ella y su pareja cumplieron todos los protocolos recomendados por las autoridades sanitarias. Además, afirmó que tuvo problemas para conseguir ivermectina, medicamento que necesitaba para su tratamiento contra la nueva enfermedad.