Laura Spoya no descarta a Guerreros 2020: “No se sorprendan si me ven” [VIDEO]

El reality mexicano Guerreros 2020 ha puesto en sus filas figuras como Nicola Porcella y Guty Carrera, quienes ya tienen experiencia en este tipo de programas.

Hasta el momento no se sabe si seguirán convocando a más gente peruana. Sin embargo, hay una exreina de belleza que le ha puesto el ojo al programa de competencia, el cual es la versión mexicana de Esto es guerra.

PUEDES VER Magaly Medina denuncia que Nicola Porcella viajó en vuelo humanitario

Laura Spoya no descarta unirse a Nicola Porcella y Guty Carrera en Guerreros 2020. Foto: Instagram

A través de sus historias de Instagram, Laura Spoya no descartó la idea de sumarse al conocido reality, el cual se ha posicionado como uno de los más vistos en tierras aztecas.

La modelo e influencer peruana, quien radica desde hace varios años en México tras casarse con el empresario Brian Rullán, defendió el formato.

“No sé por qué tanto hate (odio) con Esto es Guerra, a mí me encantó estar en Esto es guerra porque amo la adrenalina y las competencias extremas”, comentó en un video Laura Spoya, quien estuvo una corta temporada en el programa de América TV.

Tras sacar cara por el espacio, el cual es muy criticado por su contenido, la modelo dejó entrever la posibilidad de verla junto a Nicola Porcella y Guty Carrera.

“Así que no se me sorprendan si próximamente me ven en uno por aquí en tierras mexicanas”, agregó.

¿Cómo llegó Nicola Porcella a México?

Muchos se preguntan cómo Nicola Porcella viajó en medio de la cuarentena para instalarse en Televisa y formar parte de Guerreros 2020. Magaly Medina aseguró que el modelo tomó un vuelo humanitario que puso a disposición la embajada de Estados Unidos para los ciudadanos norteamericanos y personas que trabajan en dicho país.

La conductora indicó que Porcella aprovechó dicha situación para ir a Estados Unidos y luego pasarse a México.

Magaly Medina denuncia que Nicola Porcella viajó en vuelo humanitario. Foto: Captura ATV

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.