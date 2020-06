El polémico caso del músico Richard Cisneros, mejor conocido como ‘Richard Swing’, ha venido causando revuelo durante los últimos días. El actor cómico Jorge Benavides no fue ajeno a la coyuntura y anunció, a través de su página oficial de Facebook, que ya se encuentra preparando un divertido sketch satirizando las respuestas que dio el ahora popular personaje ante el Congreso de la República.

“¡A pedido del público! Este sábado ‘Richi Swing’ viene a contar toda su verdad ante la Comisión de Fiscalización. ¡No se lo pierdan!”, fue el mensaje del productor de El wasap de JB, espacio en el que este sábado presentará las esperadas escenas.

La publicación de Jorge Benavides fue bien recibida por sus seguidores, quienes halagaron la decisión del artista para parodiar al polémico personaje.

Jorge Benavides parodia a Richard Swing en el Congreso de la República | Foto: Facebook

“Qué bueno, todas tus imitaciones son de lo mejor y gracias porque haces reír a todo el Perú”. “Con solo ver la foto me muero de risa, espero con ansias ver el programa y sobre todo esta secuencia”. “¡Claro, Jorge! Yo te dije la semana pasada, ese personaje tenía que ser interpretado por ti, no me lo pierdo”, fueron algunos mensajes.

El pasado viernes, 12 de junio, ‘Richard Swing’ se presentó en una sesión, que duró más de tres horas, ante la Comisión de Fiscalización para responder por los S/175.400 que recibió del Ministerio de Cultura.