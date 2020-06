Paul McCartney, cantante inglés y exmiembro de la banda The Beatles, cumple 78 años este jueves 18 de junio. Una de las historias conocidas del artista fue aquella vez cuando estuvo preso en Japón en el año 1980.

En aquella época, McCartney iba a realizar una gira por el país del sol naciente con su banda Wings. Cuando el compositor inglés pisó suelo japonés, fue intervenido por la Policía dentro del aeropuerto de Tokio.

Paul McCartney cumple 78 años este jueves 18 de junio. Foto: Google.

El motivo por el que Paul McCartney fue detenido por las fuerzas del orden era porque habían hallado marihuana dentro de su equipaje.

Como consecuencia de este suceso, la gira del exintegrante de The Beatles se canceló y posteriormente fue llevado a la cárcel, lugar donde permaneció nueve días encerrado.

La llegada de Paul McCartney a Japón

La entrada del cantante de rock al país asiático tuvo ciertas complicaciones, ya que promotores de conciertos de Japón quisieron llevarlo a la tierra del sol naciente en el año 1975, pero sin éxito alguno.

La razón por la que McCartney no podía ingresar a Japón era por una condena que recibió en 1973 por haber cultivado marihuana en su granja de Escocia. La sanción que recibió consistía en pagar una multa económica.

Sin embargo, la productora Uso Music consiguió el ingreso de Paul McCartney a Japón en enero de 1980, para que realizara una gira con la banda Wings, aunque con una condición: que firmara una declaración jurada donde asegurara que ya no consumía cannabis.

Al cantante inglés le comentaron que su antecedente judicial era conocido por la policía japonesa, por lo que debía tener mucho cuidado al momento de entrar al país asiático.

Pese a las advertencias que recibió, su suerte estaría echada: cuando llegó a aduanas junto con su familia, la seguridad revisó su equipaje y halló una bolsa de plástico con marihuana, y un poco más en un neceser.

Policía de Japón halla la bolsa de marihuana en el equipaje de Paul McCartney. Foto: Infobae/AP.

“No traté de esconderla. Venía de los Estados Unidos y todavía tenía esa actitud norteamericana de que la marihuana no es tan mala. No me di cuenta de lo estrictos que eran los japoneses”, contó McCartney en aquel momento.

La salida de Paul McCartney luego de nueve días en la cárcel

La justicia japonesa dictaminó que Paul McCartney fuera puesto en libertad tras nueve días de estar en la cárcel. Como no existía la libertad bajo fianza, el cantante inglés debió permanecer encerrado mientras se hacían las investigaciones.

McCartney pasó malos momentos cuando ingresó a la cárcel, pero poco a poco su ánimo fue mejorando. Comenzó a entablar relaciones con los demás reclusos hasta entrar en confianza con ellos.

Paul McCartney y el momento en que es liberado por la justicia japonesa. Foto: Infobae/AP.

Incluso se puso a cantar algunos temas de su antigua banda The Beatles, entre ellos ‘Yesterday’, junto con los reos. Además, Paul McCartney se animó a usar las duchas comunes, lugar al que no entraba en un inicio.

Finalmente, a fines de enero de 1980, el cantante inglés fue puesto en libertad para alegría de su familia y sus fanáticos.