Carlos Galdós a Laura Bozzo: “¿Ministra de Cultura? La eligió Montesinos para sus psicosociales”

Carlos Galdós dio su opinión por el escándalo que se desató luego que Laura Bozzo asegurara en un programa mexicano que fue elegida como “ministra de Cultura en Perú”.

“Yo, por ejemplo, vine de la política, yo fui elegida por el pueblo en Perú, fui ministra de Cultura en Perú, soy doctora en Derecho, doctora en Ciencias Políticas”, comentó la conductora para el programa El gordo y la flaca.

Carlos Galdós asegura que Vladimiro Montesinos puso a Laura Bozzo como directora del INC para hacer sus psicosociales. Foto: Captura Capital

Las declaraciones de la popular ‘Abogada de los pobres’ generaron una ola de críticas, ya que ella nunca ocupó ese cargo. Carlos Galdós fue el último en lazar sus comentarios de manera irónica tras las palabras de la presentadora de televisión.

“¿Laura Bozzo ha sido ministra de Cultura del Perú? ¿En qué parte? ¿En qué parte de mi vida ha ocurrido eso que yo no me he dado cuenta? ¿En qué parte de la vida de los peruanos Laura Bozzo ha sido ministra de Cultura?, dijo Galdós en su programa de radio Capital.

Laura Bozzo fue duramente criticada por haber asegurado que fue ministra de Cultura en Perú. Foto: Captura Twitter e Instagram

El locutor indicó que Bozzo sí desempeñó un cargo en una municipalidad. “Ella creo que ocupó un cargo en la Municipalidad de Lima, fina cortesía de Ricardo Belmont. A él le debemos a Laura Bozzo, no se olviden. Ella es una creación suya, si no me equivoco”, señaló.

“Laura Bozzo se ha equivocado. Una cosa es haber tendido un puesto y otra ser ministra de Cultura. Le cambió la palabrita, una cosa es ser directora y otra ser ministra de Cultura”, agregó.

En medio de su programa, Carlos Galdós se enteró que Laura Bozzo ocupó el puesto de directora ejecutiva del INC en el periodo de 1987 a 1990, durante el primer gobierno de Alan García.

El conductor no dudó en burlarse y recordarle a la ‘Abogada de los pobres’ su vínculo con Vladimiro Montesinos, exasesor presidencial de Alberto Fujimori.

“¿Elegida por el pueblo? Qué tal florazo. La eligió Montesinos para hacer sus psicosociales. ¿Cuándo la eligieron a ella en algo? ¿O la han elegido y yo no me he enterado? Le dieron el cargo y está bien, pero no ha sido ministra […] Se fue de trompeta, estaba muy animada”, indicó.

“No tiene nada que ver con ser ministra de Cultura. Ocupó un cargo en el INC, y siempre ha estado ca*** por lo visto. Una cosa es haber tenido una posición, un puesto y otra es ser ministra de Cultura”, finalizó.

