Cardi B se mostró muy dolida por los insultos que recibió en los últimos días por una publicación suya que hizo desde su cuenta de Instagram.

El pasado 7 de junio, la famosa rapera escribió un mensaje donde manifestó su total rechazo contra violencia y aprovechó para pedir más unión.

Cardi B se defiende de críticas por unir las banderas Haití y República Dominicana en Instagram

“Lo que me gusta. ¡Lo que amo! No, no ir y venir con esa otra porquería porque eso no es lo que creo y defiendo. La unidad es lo que defiendo y de eso se trata”, publicó la artista acompañada de una fotografía que ponía en contexto su mensaje.

En el collage de imágenes se pudo ver a algunos manifestantes en Estados Unidos con las banderas de Haití y República Dominicana, a raíz del asesinato de George Floyd.

Cardi B se defiende de críticas por unir las banderas Haití y República Dominicana en Instagram

Sin embargo, su mensaje fue mal interpretado por los usuarios, quienes la atacaron por comparar a los dos países.

“Somos dos países con dos culturas diferentes”, “Imposible”, “No estoy de acuerdo”,” Qué le pasa”, fueron algunos mensajes que le escribieron.

Ante esto, Cardi B compartió un video desde sus historias de Instagram para manifestar su indignación por los mensajes hirientes que viene recibiendo.

“Hicieron una versión de eso y dijeron ‘Cardi quiere unir los dos países’, pero ¿cuándo yo dije eso? Ustedes están locos. Ustedes son estúpidos. Yo puse esa foto porque es un símbolo de paz, porque no es un secreto que los haitianos y los dominicanos no se llevan muy bien y, claro, yo me sé la historia. Pero eso es un símbolo de paz”, dijo en español.

Asimismo, recordó a sus detractores que tanto los haitianos como los dominicanos que residen en Estados Unidos son discriminados.

“Ustedes, que se sienten muy presumidos, yo les voy a decir algo. Aquí en los Estados Unidos, porque yo no vivo en la República Dominicana, pero yo sí vivo aquí, y déjame decirte algo, aquí un dominicano y un haitiano lo tratan lo mismo, como una m***. En este país tú puedes ser un dominicano blanquito, porque yo tengo familia dominicana que es blanca, y en este país los tratan mal […] Tú puedes ser el mejor médico o el mejor ingeniero y hablas el inglés, pero no te dan un trabajo y tú tienes que trabajar en un McDonald’s y ser taxista en un Uber (sic)”, manifestó fiel a su estilo.

Por último, criticó a los dominicanos por no apoyar a Natti Natasha, quien es en la actualidad la artista del país caribeño con más proyección a nivel internacional. “En vez de subirla, tú te la comes”, disparó la rapera.

Cardi B sale en defensa de Natti Natasha.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.