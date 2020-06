Bruce Springsteen atacó nuevamente al presidente de los Estados Unidos Donald Trump, y lo retó a que se ponga ‘una jodida mascarilla’ para dar el ejemplo del cuidado que necesita tener la población para combatir la pandemia por el Covid-19.

En declaraciones a su programa de radio ‘From His Home to Yours’, ‘El Jefe’ manifestó que el coronavirus está dejando un rastro de muerte en Estados Unidos (más de 120 mil muertos) y que es una “deshonra nacional lo que están haciendo las autoridades. La respuesta vacía y avergonzada de nuestros líderes, simplemente me enfada. Esas vidas merecían algo mejor que ser tan solo estadísticas incómodas para el intento de reelección de nuestro presidente”, declaró.

El intérprete de Dancing in the Dark, se dirigió directamente a Donald Trump: “Voy a empezar enviando un mensaje al hombre sentado en el despacho oval. Con todo el respeto, señor: muestre cierta consideración y preocúpese por sus compatriotas y su país. Póngase una jodida mascarilla”, dijo.

Esta no es la primera vez que Bruce Springsteen critica a Donald Trump. Hace algún tiempo dijo que el presidente no tenía interés alguno en unir al país y también que no comprende el significado de lo que es ser estadounidense. Por su parte, Trump, en reiteradas veces, se ha negado a usar mascarilla durante sus apariciones públicas.