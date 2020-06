Oasis fue una de las bandas brit pop más famosas de los años 90, y aunque por el momento se mantiene inactiva, su éxito “Wonderwall” sigue sonando en las radios locales. El tema —aparentemente romántico— fue grabado en los estudios Rockfield en Gales, como parte de las 12 canciones del álbum (What’s the Story?) Morning Glory en 1995.

El videoclip es recreado en un tétrico ambiente en blanco y negro, con los suaves rasgueos de guitarra de Noel Gallagher y la voz de su hermano Liam, bajo un concepto minimalista. Luego de 25 años de su estreno, la canción continúa generando inquietudes sobre su verdadero significado.

¿Qué significa la canción “Wonderwall”?

Las interpretaciones de “Wonderwall” son diferentes y no quedaron nunca claras en concreto. En 1996, NME indicó que “Wonderwall” había sido escrita para la pareja de Noel Gallagher. Sin embargo, años más tarde, en el 2002, el guitarrista indicó que esa información era falsa, ya que fue “sacada de contexto”.

En su turno, Liam manifestó que “Wonderwall” podría ser cualquier cosa, pues considera que es “una palabra hermosa”. De este modo, le da la libertad al oyente para que decida a quien se la quiere dedicar o qué significado quiere que tome la canción. “¿Cómo no decirle a tu mujer que la canción es sobre ella cuando la escucha?”, añadió el vocalista durante una entrevista con la revista Rolling Stone.

¿Cuál es la historia de la canción “Wonderwall”?

La historia de la canción se remonta a The Beatles. Noel Gallagher desde siempre había manifestado su admiración por la banda de rock inglesa de los años 60. De hecho, en 1995 declaró a NME: “Para mí, The Beatles son el principio y final de todo. Donde todo comienza y termina”.

Es por eso que el título de la canción “Wonderwall” nace a partir del álbum de George Harrison como solista, titulado ‘Wonderwall Music’, en 1995. En este sentido, se tomó como inspiración aquella palabra que en su momento resonó mucho para los hermanos Gallagher.

¿Quién escribió “Wonderlwall”?

Una de las canciones más populares de Oasis fue “Wonderwall”, que cobró vida gracias a la composición del guitarrista de la banda, Noel Gallagher. En ese entonces, el músico le dio a elegir a su hermano Liam qué canción quería interpretar como voz principal, si “Don’t look back in anger” o “Wonderwall”. Liam Gallagher escogió sin mucho interés la segunda composición.

¿Cuándo se tocó por primera vez “Wonderwall”?

La primera vez que se tocó este épico single fue en 1995 durante el Glastonbury, en el backstage del concierto. El momento fue inolvidable, ya que se lanzó incluso antes de que se hiciera público el álbum, el mismo que llegó a los primeros lugares de los ranking musicales británicos.

Letra de la canción “Wonderwall”

Today is gonna be the day

That they’re gonna throw it back to you

By now you should’ve somehow

Realized what you gotta do

I don’t believe that anybody

Feels the way I do, about you now

Backbeat, the word was on the street

That the fire in your heart is out

I’m sure you’ve heard it all before

But you never really had a doubt

I don’t believe that anybody

Feels the way I do about you now

And all the roads we have to walk are winding

And all the lights that lead us there are blinding

There are many things that I

Would like to say to you but I don’t know how

Because maybe, you're gonna be the one that saves me

And after all, you’re my wonderwall

Today was gonna be the day

But they’ll never throw it back to you

By now you should’ve somehow

Realized what you’re not to do

I don’t believe that anybody

Feels the way I do, about you now

And all the roads that lead you there are winding

And all the lights that light the way are blinding

There are many things that I

Would like to say to you but I don’t know how

I said maybe, you're gonna be the one that saves me

And after all, you’re my wonderwall

I said maybe, you're gonna be the one that saves me

And after all, you’re my wonderwall

I said maybe, you’re gonna be the one that saves me

You’re gonna be the one that saves me

You’re gonna be the one that saves me